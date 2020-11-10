بينها الزيت والسكر.. وزير التجارة يحدد موعداً لتوزيع 4 مواد ضمن مفردات البطاقة التموينية

2020/11/10 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

حدد وزير التجارة علاء الجبوري، الثلاثاء، (10 تشرين الثاني، 2020)، الايام القليلة المقبلة موعدا لتوزيع 4 مواد ضمن مفردات الحصة التموينية.

وقال الجبوري في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة ستجهز خلال الأيام القليلة المقبلة مادة الزيت، فضلاً عن إكمال إجراءات توزيع مادة السكر بعد أن تم توزيع نحو 50% من هذه المادة خلال الفترة الماضية ضمن مفردات الحصة التموينية، وكذلك الاستمرار بتجهيز مادة الطحين المحلي والرز"، لافتاً الى أن "الوزارة تركز خلال هذه الفترة على زيادة انتاج محصول الشلب في المحافظات التي تزرع المحصول للاستفادة منه في دعم البطاقة التموينية".

واضاف أن "الخزين الستراتيجي من الحنطة المحلية بلغ 5 ملايين و100 طن، وهو يكفي لسنة كاملة، ما يعني أن الوضع الاحتياطي لمحصول الحنطة مسيطر عليه بشكل كبير جداً من الموجود والخزين الستراتيجي، وأن العراق لم يستورد الحنطة من خارج البلاد".

واشار إلى أن " "لدى وزارة التجارة خططا مستمرة تتوافق مع المواسم الزراعية والتسويقية المقبلة، استعداداً لأي أحداث طارئة كتأخير في عملية التسويق من قبل المحافظات أو أي أحداث أخرى"، لافتاً الى أن الوزارة تحتاج إلى 450 ألف طن من الحنطة المحلية شهرياً، وبمعدل أربعة ملايين و500 ألف طن سنوياً لتجهيز المواطنين ضمن الحصة التموينية، لاسيما أن المحافظات تتباين في عملية التسويق في كل موسم".

وبين الجبوري أن "التنسيق مستمر بين وزارة التجارة ووزارتي الزراعة والموارد المائية لإعداد خطة زراعية متكاملة، من أجل زيادة الانتاج لمحصولي الحنطة والشعير ضمن الخطة الزراعية للموسم المقبل، في حال عدم وجود متغيرات يمكن أن تؤثر في تنفيذ مفردات الخطة المقررة لرفع معدل الانتاج من المحصولين".

واوضح وزير التجارة، أن "الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد بشكل خاص والعالم بشكل عام؛ عرقلت جهود الوزارة في تنفيذ التزاماتها، وتبطئ من تجهيز مفردات الحصة التموينية في أوقاتها المحددة"، إلا أنه أكد "جدية الوزارة بتأمين جميع المفردات في ظل التحدي الاقتصادي والمالي الحالي".

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