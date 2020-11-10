إعادة فاكهة ممنوعة في العراق الى سوريا

2020/11/10 | 10:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعادت هيأة المنافذ الحدودية فاكهة ممنوع استيرادها في العراق الى الجانب السوري.

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