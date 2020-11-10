2020/11/10 | 10:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حدد العراق، اليوم الثلاثاء، سعر مبيعاته في الأسواق الآسيوية لشهر ديسمبر كانون الأول لكل من "خام البصرة" الخفيف والثقيل، وفقا لوثيقة اطلعت وكالة رويترز عليها، اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام.. أسعار جديدة لنفط العراق في الأسواق الآسيوية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأرقام.. أسعار جديدة لنفط العراق في الأسواق الآسيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).