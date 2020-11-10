2020/11/10 | 10:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..بدأت قوات حفظ السلام الروسية انتشارها على خطوط التماس في إقليم قره باغ صباح الثلاثاء بالتزامن مع انسحاب القوات الأرمنية منه، وذلك بناء على اتفاق توصلت إليه موسكو وباكو ويريفان.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها فجر اليوم، إن أول أربع طائرات من طراز “إيل-76″ تحمل جنود حفظ سلام روس إلى منطقة النزاع في قره باغ أقلعت من مطار أوليانوفسك-فوستوشني (وسط روسيا)، وعلى متنها أفراد وحدة حفظ السلام ومركبات وناقلات الجنود المدرعة وعتاد”.



وذكرت الوزارة في وقت سابق أن الوحدة الروسية لحفظ السلام تضم 1960 جنديا، و90 ناقلة جنود مدرعة، و380 قطعة من المعدات، مضيفة أن عملية نشر القوات في قره باغ تبدأ في السادسة صباح اليوم الثلاثاء.وأضافت، أنه سيتم نشر نقاط مراقبة على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ، وسيقام مركز قيادة للإشراف على مراقبة وقف إطلاق النار قرب مدينة ستيباناكيرت، عاصمة جمهورية قره باغ غير المعترف بها.انتهى / 25م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو : بدء انتشار قوات حفظ السلام الروسية على خطوط التماس في قره باغ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو : بدء انتشار قوات حفظ السلام الروسية على خطوط التماس في قره باغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).