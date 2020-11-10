عمليات بغداد تنوه عن تدريب عسكري في الكاظمية

2020/11/10 | 10:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن فعالية تدريبية، في منطقة الكاظمية، فيما طالبت المواطنين بعدم القلق بشأن استخدام القنابل الصوتية والدخانيات في هذا النشاط.

وذكرت القيادة في بيان “نسترعي انتباه المواطنين الكرام في منطقة الكاظمية و المناطق المجاورة لها إلى أنه سيتم تنفيذ فعالية تدريبية في موقع معسكر العدالة”.

واوضح البيان أن “العمليات ستجري من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، يستخدم فيها العتاد التدريبي والرمانات الصوتية والدخانية”.

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