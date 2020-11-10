مهدي كريم: المنتخب الأولمبي يمرّ بفترة فراغ فني

2020/11/10 | 10:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- حسين عمار

وصف المدير الإداري لمنتخب العراق الأولمبي مهدي كريم، حالة الفريق بأنه يعاني من الفراغ الفني بعد استقالة المدرب عبد الغني شهد .

وقال كريم في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء: إن"المنتخب الأولمبي يشهد حالة من الفراغ الفني بسبب عدم تسمية مدير فني حتى الآن "، مبيناً أن السبب في تأخير تسمية الجهاز الفني هو عدم وجود استحقاق للعام الحالي ،ولا حتى للعام المقبل بعد تأجيل جميع البطولات الدولية على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد ".

وتابع كريم أنه "في الوقت الحالي لا توجد أي أسماء مطروحة لخلافة عبد الغني شهد "، لافتاً إلى أن "الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة أجلت هذا الموضوع إلى وقت لاحق ".

وعن عمله الإداري عبر كريم عن وجهة نظره قائلاً:" إن العمل التدريبي والفني في العراق أصبح صعباً جداً ، الأمر الذي جعله يبتعد عن التدريب ويزاول العمل الإداري "، لافتاً إلى أن"جميع الكوادر الفنية في الدوري العراقي ارتباطها ليس بالعمل الفني الخاص بها ،ولكنها مرتبطة بنتائج الفريق، بالإضافة إلى بعض الأندية التي لديها توجه استثماري ،ولا تفكر في الاستقرار التدريبي والتطور الفني ".

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