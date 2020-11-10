العراق يعتزم استعادة الارشيف اليهودي من الولايات المتحدة

2020/11/10 | 10:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، الثلاثاء، وجود توجه لاستعادة الارشيف اليهودي العراقي من الولايات المتحدة الاميركية.

وقال وزير الثقافة، حسن ناظم، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (10 تشرين الثاني 2020) ان "هناك رغبة مشتركة بين البلدين لاستعادة الارشيف اليهودي الى البلاد من جديد"، مبينا ان "هناك جملة من الاجراءات التي يجب ان يقوم بها العراق لاستعادته في وقت قريب".

واضاف ان "هناك الكثير من الارشيفات العراقية الموجودة في الخارج"، مشيرا الى ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان قد استعاد خلال زيارته الى واشنطن قبل اشهر، الارشيف الوطني العراقي وهو موجود ومحفوظ داخل البلاد".

وأكد ان "العراق لايزال يناقش استعادة باقي الارشيفات الموجودة لدى الولايات المتحدة الاميركية خلال المرحلة المقبلة".

والارشيف اليهودي، هو عراقي بالمجمل وجزء منه عائد للجالية الموسوية اليهودية "اتباع النبي موسى (ع)"، بعد ان كان في قبو تابع للموقع السابق للمخابرات العراقية، وفيه وثائق شخصية للدولة عن جميع المواطنين الذي وقع عليهم التسفير والتهجير بما فيهم الاقليات، وهو موجود بالكامل في مركز الارشيف الوطني في واشنطن ولم يمس، ووقعت وزارة الخارجية العراقية مذكرة استرداد لاعادته العام 2021، ونفت جهات حكومية عدة ماقيل حينها عن تهريب نسخ او جزء منه، حيث تحول الى صيغ رقمية، والمادي منه مطلوب للعرض حاليا في عدة ولايات وعندما يكتمل هذا العرض سيعود الى بغداد التي تمتلك الحق الكامل باسترداده، وقد جرت عليه عمليات صيانة بالكامل في اميركا بعد ان كان في حالة يرثى لها

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