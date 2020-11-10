بعد هجمات فرنسا وكلام ماكرون..

2020/11/10 | 10:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتشر عدة أخبار كاذبة حول فرنسا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها "فرنسا أعلنت أن منفذ هجوم نيس ليس مسلما" و"قاتل المدرس الفرنسي لاقى تشييع الأبطال قبل دفنه" و"الرئيس الفرنسي ما زال يعاني من تظاهرات تحت بيته".

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