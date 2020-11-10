2020/11/10 | 10:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عائلة الشخصية السياسية المعروفة في اقليم كوردستان قادر حاج علي رحيله اثر اصابته بفايروس كورونا.

وقالت عائلة الفقيد في بيان لها، انها وبكل أسف تعلن لشعب كوردستان رحيل الشخصية السياسية قادر حاج علي، مع صراع مع فايروس كورونا، معتبرة رحيل هذه الشخصية السياسية حسارة كبيرة للجميع.

PUKmedia / خاص ‌

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