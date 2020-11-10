سورجي يدعو لخدمة مخمور بتفعيل الجهود الجماعية

2020/11/10 | 10:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد نصرالله سورجي عضو المجلس القيادي ومسؤول مركز تنظيمات 20 قره جوغ للإتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء وكوادر المركز للتباحث حول آخر المستجدات المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ومنها قضاء مخمور واتخاذ الآليات المناسبة لدعم احتياجات المنطقة.

وفي مستهل الاجتماع، حسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد لـ PUKmedia، شدد سورجي على ضرورة اعادة تفعيل جميع الجهود الجماعية وجعلها في خدمة اهالي قضاء مخمور والمناطق الأخرى التابعة له، لافتاً الى ان اعادة افتتاح مقر مركز تنظيمات قره جوغ للإتحاد الوطني الكوردستاني كانت بمثابة خطوة جبارة ولاقت ترحيباً واسعاً من سكان القضاء كون الإتحاد الوطني الكوردستاني يشكل عنصراً مهماً من عناصر التأثير الإيجابي للمنطقة وساكنيها.

وأكد سورجي ان باب مركز تنظيمات 20 قره جوغ سيكون مفتوحاً لجميع فئات المجتمع المخموري والمناطق الأخرى ومن جميع المكونات والأديان والمذاهب دون أي تفرقة بينهم، كون وجود المقر في هذه المنطقة جاء لخدمتها فقط وتلبية رغبات ومتطلبات سكانها بعيداً عن المصالح الشخصية والفئوية.

والجدير بالذكر ان سورجي افتتح مطلع الشهر الجاري مقر مركز تنظيمات 20 قره جوغ للإتحاد الوطني الكوردستاني في قضاء مخمور بحضور العديد من الشخصيات الحزبية والسياسية والاجتماعية وعوائل الشهداء.

PUKmedia / المكتب الاعلامي لمسؤول تنظيمات قره جوغ‌

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