عمليات بغداد تنوه إلى فعالية تدريبية شمالي العاصمة

2020/11/10 | 10:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نوهت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، إلى فعالية تدريبية شمالي العاصمة، تتضمن استخدام العتاد والرمانات الصوتية.وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نسترعي انتباه المواطنين الكرام في منطقة الكاظمية والمناطق المجاورة لها إلى أنه سيتم تنفيذ فعالية تدريبية في موقع معسكر العدالة، صباح اليوم، من الساعة التاسعة …

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