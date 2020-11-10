بالوثيقة.. مقترح قانون لتجريم الاساءة للرسول يتضمن طرد البعثة الدبلوماسية

2020/11/10 | 10:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن النائب صباح الساعدي، تقديم مقترح قانون كامل لتجريم الاساءة للرسول محمد في مجلس النواب، لافتا الى انه يلزم الحكومة بطرد البعثة الدبلوماسية التي تسيء بلادها الى النبي.وقال الساعدي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تقدمنا بمقترح قانون كامل لتجريم الاساءة لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم”، مشيرا …

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