المالية النيابية: سيتم توزيع رواتب شهرين خلال الاسبوع المقبل

2020/11/10 | 10:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة المالية النيابية موافقتها على الاقتراض مشيرة الى إمكانية توزيع رواتب شهرين خلال الاسبوع المقبل

وأكد مقرر اللجنة احمد الصفار، ان اجتماع اللجنة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان مهما وإيجابيا اذ ساد التفاهم بين اللجنة التنفيذية والتشريعية، مبينا أن الاجتماع تركز على قانون الاقتراض وان الحكومة طلبت واحد وثلاثين ترليونا للاقتراض، وهذه كانت نقطة الخلاف، اذ أن القانون المقدم هو عبارة عن موازنة مصغرة.

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