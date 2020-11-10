2020/11/10 | 10:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكد قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، الثلاثاء، ان عمليات غرب الانبار تستهدف خمس مناطق التي نشطت فيها فلول داعش غرب المحافظة.وقال مصلح في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “قوات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش وبإسناد جوي عراقي شرعت صباح اليوم بعملية أمنية كبرى غرب الأنبار لتفتيش وملاحقة فلول داعش في مناطق ( ام الوز – وام العوادين – والملصى – وقاعدة سعد الجوية – وبنيان سحالي) في صحراء غرب الانبار”.وأضاف، أن “العملية انطلقت وفق معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة حول نشاط خلايا داعش غربي المحافظة”، مبينا ان “العملية ستستمر لعدة أيام وستكون قاصمة لظهر الخلايا الارهابية التي بدأت تنشط بالمناطق المستهدفة غربي الانبار”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: العمليات تستهدف 5 مناطق نشطت فيها داعش غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: العمليات تستهدف 5 مناطق نشطت فيها داعش غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).