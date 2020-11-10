عمار طعمة يشرح طرق مواجهة الإرهاب.. اعتمدوا أسلوب المباغتة!

2020/11/10 | 10:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

قدم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عمار طعمة، الثلاثاء، جملة إجراءات تتعلق بمواجهة الإرهاب، وذلك عقب هجوم الرضوانية الأخير.



وقال طعمة في بيان تلقى " ناس" نسخة منه، (10 تشرين الثاني 2020) إنه "في الوقت الذي ندين فيه جريمة الارهاب في منطقة الرضوانية يوم امس نؤكد على أهمية التركيز على مجموعة إجراءات لمنع تكرار هذه الخروقات الأمنية :

اعادة النظر في طريقة انتشار القوات في المنطقة بما يضمن تحمل قطعات الجيش مسؤولية مسك القاطع بالتعاون مع ابناء الصحوات الذين حاربوا الارهاب لفترة طويلة .

التركيز على الجهد الاستخباري بأسلوب العمل المضاد والاختراق لشبكات الجماعات الارهابية خصوصا وان سبب حصول الخرق نتج عن اعتماد التنظيم الارهابي لهذا الأسلوب .

تكثيف العمليات التعرضية بشكل دوري بالاستناد لمعلومات دقيقة يمكن تحصيلها من تعاون أهالي المنطقة وابنائها من الصحوات

توفير الدعم المادي والمعنوي لعناصر الصحوات المرابطة منذ سنوات في التصدي للإرهاب ودعم القاطع بمنتسبي القوات من الجيش والأجهزة الأمنية من ابناء المنطقة .

تفعيل المبادرة من خلال تنفيذ فعاليات تعتمد أسلوب المباغتة لإحباط أية تحركات للجماعات الارهابية تمهد المقدمات لتنفيذ جرائمها الارهابية .

اشراك الواجهات الاجتماعية المؤثرة والموثوقة لدى ابناء المنطقة في دعم وإسناد جهود القوات الأمنية .

تفعيل مهام وواجبات الدوائر الرقابية الأمنية في تشكيلات الصحوات العاملة في المنطقة لحمايتها من الاختراق المعادي ".

وروى قائد عمليات بغداد قيس المحمداوي، الاثنين، تفاصيل الخرق الأمني الذي شهدته منطقة الرضوانية يوم أمس.

وقال المحمداوي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 تشرين الثاني 2020)، إن "الهجوم الإرهابي خلف أربعة شهداء من عناصر الصحوة أبناء العراق، الذين كانوا متواجدين في النقطة التي تعرضت للاستهداف عن بعد، كما استشهد مدنيان من أبناء القرية القريبة من موقع الحادث، وشرطي آخر من أبناء القرية كان خلال فترة استراحته، كما تسبب الهجوم بإصابة ثلاثة اشخاص، بينهم اثنان إصابات بسيطة احدهما غادر المستشفى، والآخر اجريت له عملية ووضعه مستقر".

وثمن المحمداوي "موقف الأهالي عندما هبوا لمساندة القوات الأمنية، فهو موقف أكثر من رائع"، داعيا الاهالي بأنه "عندما يقع حادث أمني عدم اللجوء إلى تحركات من القرى أو المناطق المجاورة بدون تخطيط، لتجنب إرباك القطعات أو يعقد تدخل الجيش، بخاصة في تلك المناطق حيث بواقعها الزراعي".

وقال، "منذ ليلة أمس وحتى ظهر اليوم كنت مع الأهالي وذوي الضحايا ومع قادة الصحوات وقادة الجيش المتواجدين هناك، اقولها للمصداقية ومع الأسف الشديد كي لا تتكرر هذه الأخطاء، أن عناصر الصحوة الموجودون هناك، كان منهم عنصران قد تركا برج المراقبة، مما سهل عملية استهدافهم، لكن وبعد تدخل الجيش البطل وقسم من الأهالي تمت معالجة الإرهابيين ومنعهم من الوصول الى القرية والنقاط المستهدفة، وقلل الكثير من الضحايا".

وأضاف، "اليوم تم اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص تتعلق بتعزيز نقاط الصحوة، قسم من النقاط سوف تكون مشتركة فيما يتعلق بتعزيز موقفهم من السلاح والعتاد، فحقيقة هذا المنطقة منذ فترة طويلة تشهد استقراراً أمنياً كاملاً"، مبينا أن "الأهالي متعاونين وتنبذ الإرهاب كما أن مواقفهم مشرف، من أهالي وعشائر وأولادهم من القطعات الأمنية".

وتابع، "كان هناك جهد استخباراتي مهم فبعد ساعة من الحادث أدى الى إلقاء القبض على أحد الأشخاص، كان الإرهابيون يتواجدون في منزله وقت الحادث لأكثر من ساعة، ويجري التحقيق حالياً، فبهمة الجهد الاستخباراتي وتعاون المدنيين وابطال أبناء الصحوات نوعد شعبنا وذوّي الضحايا أن نصل إلى الإرهابيين"، مشددا على "ابناء الصحوات التواجد داخل البرج اثناء الواجب والالتزام به وعدم الخروج من موقعهم حتى لا تحدث خروقات امنية".

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