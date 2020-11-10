وزير النقل العراقي: ميناء الفاو الكبير سيضر بالكثير من الموانئ وشركة دايو لم تتعرض للابتزاز

2020/11/10 | 10:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى وزير النقل ناصر الشبلي، أن انجاز ميناء الفاو سيسبب “أضراراً” للكثير من الموانئ في المنطقة، مشيراً إلى وجود مشكلة مع إيران تتعلق بخور العمية.الشبلي قال إن ميناء الفاو والقطار المعلق “سينقذان الاقتصاد الوطني من أزمة النفط”، موضحاً أن … Readmore

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