نائب بوش الاب: على ترامب الرحيل والاعتراف بالهزيمة

2020/11/10 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اكد نائب الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الاب دان كويل ، الثلاثاء، ان على الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ان يرحل وان يعترف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية امام المرشح الديمقراطي جو بايدن .ونقلت صحيفة ذي هيل الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن كويل قوله لترامب ” لقد حان الوقت للمضي قدما وبالتالي آمل أن يكون هناك نوع من الإعلان من البيت الأبيض عاجلاً وليس آجلاً”.واضاف نائب الرئيس الاسبق والعضو في الحزب الجمهوري ” اعرف ان الهزيمة صعبة وهذا ليس بالأمر السهل، لكن عندما خسرنا الانتخابات كان لدينا الوقت الكافي للنظر في ما يجري ، كان هناك الكثير من المزاعم التي يواصلون التحقيق فيها ، لكن من وجهة نظري ، لا أعتقد أن هناك أي احتيال منهجي”.وتابع التقرير أن ” كويل هو من بين عدد قليل من الاعضاء الجمهوريين الحاليين والسابقين الذين أقروا بفوز بايدن في الانتخابات، بالاضافة الى اربعة اعضاء اخرين من الحزب الجمهوري وهم السيناتور ميت رومني ، وليزا موروفسكي وبن ساسي وسوزان كولينز الذين قدموا التهنئة لبايدن على الفوز”.وواصل التقرير ان ” ترامب مازال لحد الان يرفض الاقرار بالهزيمة مع تقدم نائب الرئيس السابق في عدة ولايات ساحات الانتخابات الأسبوع الماضي ورفعت حملة ترامب عدة دعاوى قضائية للطعن في فرز الأصوات دون إثبات الأدلة”.وكان بعض المشرعين الجمهوريين قد انتقدوا خطاب ترامب بعد الانتخابات ، لكن آخرين وقفوا إلى جانب الرئيس وحثوه على مقاومة النتائج”.



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محمد شفيق, [10.11.20 10:06]وزير الثقافة: العراق سيستعيد الارشيف اليهودي من اميركا قريباالمعلومة/بغداد..اعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، الثلاثاء، ان العراق سيستعيد قريبا الارشيف اليهودي من الولايات المتحدة الاميركية.وقال وزير الثقافة حسن ناظم في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان “هناك رغبة مشتركة بين البلدين لاستعادة الارشيف اليهودي الى البلاد من جديد”، مبينا ان “هناك جملة من الاجراءات التي يجب ان يقوم بها العراق لاستعادته في وقت قريب”.وأضاف ناظم، ان “هناك الكثير من الارشيفات العراقية الموجودة في الخارج، مشيرا الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان قد استعاد خلال زيارته الى واشنطن قبل اشهر، الارشيف الوطني العراقي وهو موجود ومحفوظ داخل البلاد”، مؤكدا ان “ العراق لايزال يناقش استعادة باقي الارشيفات الموجودة لدى الولايات المتحدة الاميركية خلال المرحلة المقبلة”.والارشيف اليهودي، هو عراقي بالمجمل وجزء منه عائد للجالية الموسوية اليهودية (اتباع النبي موسى “ع”)، بعد ان كان في قبو تابع للموقع السابق للمخابرات العراقية، وفيه وثائق شخصية للدولة عن جميع المواطنين الذي وقع عليهم التسفير والتهجير بما فيهم الاقليات، وهو موجود بالكامل في مركز الارشيف الوطني في واشنطن ولم يمس.ووقعت وزارة الخارجية العراقية مذكرة استرداد لاعادته العام 2021، ونفت جهات حكومية عدة ماقيل حينها عن تهريب نسخ او جزء منه، حيث تحول الى صيغ رقمية، والمادي منه مطلوب للعرض حاليا في عدة ولايات وعندما يكتمل هذا العرض سيعود الى بغداد التي تمتلك الحق الكامل باسترداده، وقد جرت عليه عمليات صيانة بالكامل في اميركا بعد ان كان في حالة يرثى لها.



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