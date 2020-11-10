عاجل | وفاة رئيس البرلمان الأرميني بعد إنزاله من سيارته وضربه وسحله في الشارع من قبل متظاهرين غاضبين

2020/11/10 | 10:34 - المصدر: قناة التغيير

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وفاة رئيس البرلمان الأرميني بعد إنزاله من سيارته وضربه وسحله في الشارع من قبل متظاهرين غاضبين

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