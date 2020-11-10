الأمم المتحدة: إزالة المخلفات الحربية من المناطق المحررة يتطلب جهدا دولياً جباراً

2020/11/10 | 10:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المدير الأقدم لبرنامج العراق في دائرة الامم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بير لودهاس، أكد أن مهمة إزالة تلوث المناطق المحررة بالألغام أكبر من القدرات المتوفرة حالياً

وقال لودهاس إن تقدير أعداد المخلفات الحربيةمستحيل بسبب وجود الكثير من المواد المتفجرة جاثمة تحت الأنقاض والمنازل والأبنية المهدمة والمتضررة، مبينا أن العراق أحد البلدان الأكثر تلوثاً بالألغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة والقضاء على هذا الامر يتطلب جهدا دولياً جباراً.

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