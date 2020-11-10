التخطيط: 6250 مشروعاً مهدداً بالتوقف في العراق نتيجة الأزمة المالية

2020/11/10 | 10:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التخطيط أن ستة ألاف ومئتين وخمسين مشروعا مهددا بالتوقف بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي قال في بيان إن الأزمة المالية الناجمة عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط تهدد بإيقاف نحو ستة ألاف ومئتين وخمسين مشروعا في قطاعات عدة، والتي تحتاج إلى مبلغ مئة وخمسة وعشرين تريليون دينار لإكمال تنفيذها، مشيرا إلى أن الوزارة وفي ظل الإمكانيات المتاحة ستركز على إكمال المشاريع التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها ستين بالمئة.

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