2020/11/10 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

تظاهر العشرات من موظفي دائرة صحة محافظة ذي قار، الثلاثاء، (10 تشرين الثاني، 2020)، لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على تأخر رواتبهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من موظفي الصحة في محافظة ذي قار تظاهروا احتجاجا على تأخر صرف الرواتب لشهر تشرين الأول الماضي.

واضاف (مراسلنا) أن الموظفين نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى دائرة الصحة في المحافظة، وهددوا بالإضراب في حال لم تستجب الحكومة لمطلبهم الخاص باستحقاقاتهم المالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. موظفو صحة ذي قار يتظاهرون لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على تأخر الرواتب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. موظفو صحة ذي قار يتظاهرون لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على تأخر الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).