الزراعة النيابية تطالب بإلزام أي دولة او شركة تستثمر بالمجال الزراعي تشغيل العراقيين حصراً

2020/11/10 | 10:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالبت لجنة الزراعة والأهوار والمياه النيابية، الحكومة بإلزام أي دولة او شركة تستثمر بالمجال الزراعي تشغيل العراقيين حصراً.

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