2020/11/10 | 10:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت مفوّضية الانتخابات اجتماعًا ثنائيًّا مشتركًا برئاسة رئيس مجلس المفوّضين جليل عدنان خلف والسفير الصيني تشانغ تاو بحضور بعثة الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية في مقرّ المفوّضية عبر الدائرة الإلكترونية لبحث سبل الدعم والمساعدة الانتخابية.

رئيس مجلس المفوضين أكد أهمّية هذا الاجتماع المشترك الذي يدلّ على حرص السفارة الصينية في رسم العلاقات الاستراتيجية التي تعزّز التعاون المشترك بين جمهوريتي العراق والصين، داعيًا إلى تقديم المساعدة والدعم اللوجستي للعملية الانتخابية، لا سيّما في ظلّ الأوضاع الصعبة التي خلّفتها جائحة كورونا وأثرها على الوضع الاقتصادي للبلد، ممّا يتطلّب من المفوّضية بذل جهود استثنائية في تذليل العقبات التي تواجه عملها.

بالمقابل، أكد السفير الصيني اهتمامه بالعملية الانتخابية ومتابعته آخر مستجدات الأعمال التمهيدية لإجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنّ نجاح الانتخابات هو هدف الشعب العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات تبحث مع الصين الدعم اللوجستي لإنجاح عملية الاقتراع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات تبحث مع الصين الدعم اللوجستي لإنجاح عملية الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).