وزير النقل: مشروعا ميناء الفاو والقطار المعلق سينقذان الاقتصاد الوطني من أزمة النفط

2020/11/10 | 10:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، أن مشروعي ميناء الفاو والقطار المعلق سينقذان الاقتصاد الوطني من أزمة النفط.

الشبلي، بين في تصريح أن كاسر الأمواج الغربي أُنجز بطريقة أفضل من الكاسر الشرقي، والوزارة طلبت من الشركة الكورية بناء خمسة أرصفة وقناة، موضحا أنه لا يمكن بناء ميناء الفاو الكبير عبر مشاريع صغيرة.

وأشار وزير النقل إلى أن المدير الجديد للشركة الكورية طالب بزيادة المبالغ المخصصة لميناء الفاو، وأن الزيادة تبلغ خمسمئة مليون دولار عن الاتفاق السابق.

وأضاف، أن بعض الحكومات السابقة أرادت إعطاء الميناء للاستثمار، مطالبا بشمول ميناء الفاو الكبير بالاقتراض الداخلي والخارجي.

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