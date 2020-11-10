داعش يختطف شخصا جنوب غرب كركوك

2020/11/10 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، ان تنظيم داعش اختطف شخص من داره جنوب غرب كركوك.





وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "داعش قام بخطف المدعو "ص.ح" من داره ضمن قرية خربة عزيز التابعة لناحية الرياض واقتاده الى جهة مجهولة".

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