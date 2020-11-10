وزير التخطيط العراقي يؤكد ان الاتفاقية العراقية – الصينية مازالت سارية المفعول

2020/11/10 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم أن الاتفاقية الصينية ماتزال سارية المفعول، مؤكدا أنه ستكون إجراءات عن تفعيل بنودها خلال الأيام المقبلة.ونقلت القناة الرسمية لقاء متلفزاً مع النجم قال فيه:السنوات الماضية شهدت وضع الكثير من أحجار الأساس لمشاريع، … Readmore

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