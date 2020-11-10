عراقيون يشدد على تأمين الرواتب وحسم قانون المحكمة الاتحادية

2020/11/10 | 11:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقدت الهيأة السياسية لتحالف عراقيون اجتماعها الدوري برئاسة السيد عمار الحكيم رئيس التحالف وناقشت الملفات المدرجة على جدول الأعمال فضلا عن مناقشة الملفات السياسية والاقتصادية والواقع التشريعي.

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