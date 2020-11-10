2020/11/10 | 11:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت عائلة، السياسي الكردي، أحد مؤسسي حركة التغيير، قادر حاج علي، وفاته متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة قيادي كردي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة قيادي كردي بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).