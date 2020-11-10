2020/11/10 | 11:15 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اول تساقط للامطار.. الرطبة وقلعة سكر تغرقان "صور وفيديو" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/10 | 11:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في اول تساقط للامطار.. الرطبة وقلعة سكر تغرقان "صور وفيديو") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في اول تساقط للامطار.. الرطبة وقلعة سكر تغرقان "صور وفيديو") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).