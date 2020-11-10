اسعار النفط تهبط بعد تبديد المخاوف حول لقاح كورونا

2020/11/10 | 11:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار النفط، الثلاثاء، إذ طاردت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الأمد القريب في أوروبا والولايات المتحدة المتضررتين من فيروس كورونا السوق بعد ارتفاع أثناء الليل تقوده أنباء مشجعة بشأن لقاح لكوفيد-19.ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط … Readmore

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