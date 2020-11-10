أسهم وول ستريت والنفط

2020/11/10 | 11:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز500 للأسهم الأميركية في نهاية جلسة تداوله، لكنه أغلق دون مستوى قياسي جديد سجله في وقت سابق، الاثنين، مع مراهنة المستثمرين على أن إعادة فتح كامل للاقتصاد أصبحت أخيرا في مرمى البصر، عقب بيانات إيجابية بشأن لقاح للوقاية من مرض كوفيد-19 .

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