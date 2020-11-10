محترف نفط ميسان الافريقي يلبي نداء منتخبه الوطني

2020/11/10 | 11:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نادي نفط ميسان الرياضي، ان محترفه الافريقي عثمان دياباتي، غادر الى بلاده تلبية لاستحقاق المنتخب الوطني.وقال مدرب الفريق رزاق فرحان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الفريق يواصل استعداداته لبطولة كأس العراق والتي ستقام مبارياتها يومي 17 و18 المقبلين”.واوضح ان “الفريق سيفتقد لخدمات لاعب الوسط المحترف عثمان دياباتي للالتحاق بمنتخب بلاده النيجر […]

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