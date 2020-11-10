نائب: الاصرار على تجديد عقد شركات الاتصال يؤكد وجود صفقات فساد

2020/11/10 | 11:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي , الثلاثاء , ان إصرار الحكومة وجهات غير حكومية لها علاقة بتجديد عقود شركات الاتصالات سيئة الصيت يؤكد وجود صفقات فساد بين تلك الأطراف , مشددا على ان عددا من النواب يواصلون البحث والمتابعة لفضح تلك الصفقات.وقال البلداوي في تصريح لـ / […]

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