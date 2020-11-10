المطلبي: عودة مجالس المحافظات مازالت قائمة فور احياء المحكمة الاتحادية

2020/11/10 | 11:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..رهن عضو مجلس محافظة بغداد المنحل سعد المطلبي، الثلاثاء، عودة عمل مجالس المحافظات بأحياء المحكمة الاتحادية العليا، مبينا ان الدعوة ضد قرار مجلس النواب بشان حل المجالس مازالت قائمة.وقال المطلبي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الدعوى التي سيقدمها اغلب مجالس المحافظات ضد قرار مجلس النواب بشأن حلها مازالت قائمة وهي بانتظار المحكمة الاتحادية”.واضاف ان “احياء المحكمة الاتحادية واكمال نصابها سينهي الطعن المقدم من قبل المجالس المحافظات بالسلب او الايجاب”.وأوضح المطلبي، ان “حل المجالس اضاع الرقابة الادارية على عمل المحافظة وتسبب في ضياع مبالغ فلكية بسبب فساد وسوء تخطيط لبعض المحافظين الذين تمتعوا بصلاحيات غير مسبوقة”.انتهى/ 25د

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