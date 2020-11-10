بارزاني من هولندا: إقليم كردستان لديه فرصة ليصبح مركزاً تجارياً مهماً في المنطقة

2020/11/10 | 11:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وذلك في أولى محطات جولته الأوروبية، حيث أكد ان الإقليم لديه فرصة ملائمة لتنمية بنيته التحتية بمساعدة الدول الصديقة، ليصبح مركزاً تجارياً مهماً في المنطقة.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى اجتماع حضره وزير التخطيط دارا …

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