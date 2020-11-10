الأسهم الأوروبية تواصل المكاسب بالمستهل مع التفاؤل بشأن لقاح كورونا

2020/11/10 | 11:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الثلاثاء، لتواصل المكاسب وسط الأنباء الإيجابية بشان لقاح "كوفيد-19".

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