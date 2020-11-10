خام نايمكس يتراجع بعد المكاسب القوية بالأمس

2020/11/10 | 11:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد المكاسب القوية بالأمس على خلفية التطورات الإيجابية بشأن لقاح فيروس كورونا.

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