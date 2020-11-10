استخبارات صلاح الدين تقبض على مطلوبين بتهمة 4 إرهاب

2020/11/10 | 11:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، القبض على 4 مطلوبين بتهمة الإرهاب، في سامراء.



وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 تشرين الثاني 2020)، إنه "بجهد استخباري استثنائي وبتنسيق تام ما بين قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء واستخبارات الفوج الاول لواء مغاوير القيادة، تمت الإطاحة بأربعة إرهابيين واعتقالهم في منطقة المعتصم بقضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف، "أنهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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