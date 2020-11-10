لجنة نيابية تطالب بالزام اي دولة او شركة تستثمر بالمجال الزراعي تشغيل العراقيين حصرا

2020/11/10 | 11:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..طالبت لجنة الزراعة والاهوار والمياه النيابية، الثلاثاء، الحكومة بالزام اي دولة او شركة تستثمر بالمجال الزراعي تشغيل العراقيين حصرا.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الاستثمار في المجال الزراعي والحيواني في العراق بات فرصة كبيرة لدول وشركات لاستثنار اموالها وخبرتها في الاراضي الغير مستصلحة المتنامية الاطراف بعموم البلاد”.واضاف الشمري، أنه “ومن اجل انتشال اصحاب الشهادات والخبرة من العراقيين من البطالة التي اتعبتهم على الحكومة الزام اي دولة او شركة ترغب بالاستثمار وخاصة في الجانب الزراعي والحيواني تشغيل الايدي العاملة العراقية وبنسبة كبيرة”.وشدد الشمري على “ضرورة ان تعمل الحكومة على تفعيل هذا الامر في ظل مايعيشه الشباب الخريجيين واصحاب الخبرة من بطالة اثرت بشكل سلبي على واقع البلد الاجتماعي والإنساني”.



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