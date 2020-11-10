اجراءات صحية مشددة في معسكر ليوث الرافدين بقطر

2020/11/10 | 11:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد رئيس لجنة المنتخبات للهيئة التطبيعية بكرة القدم، اسعد لازم، ان معسكر منتخب الشباب يشهد اجراءات صحية مشددة في معسره بدولة قطر.

وقال لازم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الفريق فور وصوله الى قطر، خضع للفحوص الطبية في مطار الدوحة ومن ثم خضع للحجر في فندق اقامته”.

واوضح أن “الفريق اجرى بعدها اول وحدة تدريبية واليوم يكثف تدريباته مع التحاق المحترفين لموجهة قطر ودياً، حيث نأمل ان يصل المنتخب الى الجاهزية المطلوبة لنهائيات آسيا”.

يذكر ان نهائيات آسيا ستقام مطلع العام المقبل في اوزباكستان.



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