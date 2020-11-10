الاستخبارات تطيح بـ'مسوؤل مفرزة تفخيخ العجلات' بقاطع الانبار في ابو غريب

2020/11/10 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الثلاثاء، الإطاحة بـ"مسوؤل مفرزة تفخيخ العجلات" بقاطع الانبار في ابو غريب.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات اللواء السادس بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين البارزين والمطلوب وفق احكام المادة ٤ارهاب لانتمائة لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن "الإرهابي شغل منصب مسوؤل مفرزة تفخيخ العجلات لقاطع الانبار والمكنى ابو طيبة والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات إرهابية منها زرع العبوات الناسفة على طرق تنقل القوات الأمنية والمواطنين ونقل عدة عجلات مفخخة من محافظة الأنبار الى محافظة بغداد وكذلك اشترك بأكثر من عملية تعرض على قاطع اللواء ٢٤ جيش عراقي".وأوضحت الوكالة، أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق فني مختص من مفارز استخبارات اللواء السادس في الشرطة الاتحادية وبمتابعة استمرت عدة ايام تكللت بالقاء القبض عليه كونة كان متخفياً عن أنظار القوات الأمنية بين عامة المواطنين، حيث تم ايداعه التوقيف لاستكمال التحقيق ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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