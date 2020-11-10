انتحار فتى في البصرة

2020/11/10 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الثلاثاء، بانتحار فتى بأسلوب الشنق داخل المحافظة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "المدعو (ب.م) تولد ٢٠٠٤ اقدم، اليوم، على الانتحار باسلوب الشنق بواسطة كيبل مربوط في سقف كراج داره ضمن منطقة دور نواب الضباط في محافظة البصرة".وأضاف أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً به".

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