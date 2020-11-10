الكاظمي يتسلم مقترحات للخروج من الأزمة المالية بينها تعديل سلم الرواتب بشكل عاجل

2020/11/10 | 11:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي انها قدمت لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عدداً من المقترحات القابلة للتنفيذ للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

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