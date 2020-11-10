الإطاحة بمسوؤل مفرزة تفخيخ العجلات في الانبار

2020/11/10 | 11:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار: الفرات نيوز} أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الثلاثاء، الإطاحة بمايسمى مسؤول مفرزة تفخيخ العجلات بقاطع الانبار، في عملية استخباراتية في ابو غريب غربي العاصمة بغداد.

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