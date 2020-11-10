انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار

2020/11/10 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادانخفضت اسعار صرف الدولار، الثلاثاء، في اسواق البورصة الرئيسية بشكل طفيف فيما استقرت في الاسواق المحلية.

وسجلت بورصة الكفاح 124.900 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار سعر صرف الدولار ليوم امس الاثنين 124.950 دينار لكل 100 دولار.اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فكانت :-سعر البيع: 125.500 دينار لكل 100 دولار.سعر الشراء: 124.500 دينار لكل 100 دولار.وسجلت اسعار الصرف في محافظة البصرة 125.000 دينار لكل 100 دولار.فيما سجلت اسعار الصرف في محافظة اربيل 125.125 دينار لكل 100 دولار.

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