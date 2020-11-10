“داعش” تفرج عن 3 من اصل 4 رعاة اغنام بعد ساعات على اختطافهم غربي الانبار

2020/11/10 | 11:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، الثلاثاء، عن اطلاق سراح ثلاثة من رعاة الاغنام الأربعة المختطفين بعد ساعات من اختطافهم من قبل ارهابي داعش غربي الانبار.وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجموعة مسلحة تستقل عجلة مدينة هاجمت عدد من رعاة الاغنام في منطقة الناظرة بقضاء الرطبة غربي الانبار، واختطفت تحت تهديد السلاح 4 من رعاة الاغنام من دون معرفة الدواعي الحقيقة من وراء العملية الارهابية “.واضاف ان”عصابات داعش الاجرامية اطلقت سراح 3 من المخطوفين لعد ساعات من اختطافهم وما زال مصير المخطوف الرابع مجهولا”، مبينا ان “القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش على منطقة الحادث على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود عدد من المتورطين في الحادث في تلك المنطقة “.يشار الى ان قائممقام القائم احمد المحلاوي اكد لـ/المعلومة/، في وقت سابق وجود بقايا لخلايا داعش في مناطق صحراء الانبار الغربية يتنكرون بزي رعاة الاغنام.



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