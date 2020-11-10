أهالي أبو دشير الثانية يتظاهرون امام بلدية الرشيد احتجاجا على سوء الخدمات

2020/11/10 | 11:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..تظاهر المئات من أهالي منطقة أبو دشير الثانية امام بلدية الرشيد، الثلاثاء، للمطالبة بالخدمات التي غابت عن منطقتهم طيلة 20 عاما، فضلا عن التجاوزات والانقاض والخنادق التي أخفت معالم المنطقة.وقال أحد المتظاهرين في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المئات من أصحاب أراضي منطقة أبو دشير الثانية بمقاطعتيها (2 و3 على 10) نظموا تظاهرة سلمية احتجاجية امام دائرة بلدية الرشيد”.وأضاف ان “المتظاهرين طالبوا البلدية بانصاف أراضيهم البالغ عددها 23 الف قطعة، والتي توزعت قبل عام 2003، وما زالت عبارة عن صحراء قاحلة رغم احاطتها بالمناطق السكنية وقربها من مركز العاصمة”.وأوضح، ان “المنطقة تعاني من انعدام الخدمات ووجود المتجاوزين على أراضي المواطنين، إضافة الى قيام الدائرة البلدية بحفر خندق حول المنطقة لتضييق الدخول والخروج اليها، فضلا عن امتلاء أراضيها بالمخلفات (الأنقاض)”، بحسب قول الأهالي”.واكد ان “أهالي المنطقة رفضوا دخول الأنقاض الى أراضيهم وطالبوا بإزالة التجاوزات وايصال الخدمات الأساسية لغرض بناء أراضيهم وحل ازمة السكن في جانب الكرخ من العاصمة”.



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