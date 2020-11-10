ليوث الرافدين.. أقدام تتشابك في الدوحة وعيون ترنو إلى نهائيات آسيا

2020/11/10 | 11:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- ميثم الخفاجي

يواصل منتخب الشباب تحضيراته في العاصمة القطرية الدوحة استعداداً للنهائيات الآسيوية التي ستحتضنها أوزبكستان مطلع العام المقبل.

وقال المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب علي اسماعيل في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن"المنتخب أجرى أول وحدة تدريبية على ملاعب الجامعة بحضور جميع اللاعبين المدعوين للقائمة التي تم اختيارها من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب قحطان جثير، باستثناء اللاعب متين ديار، المحترف في صفوف بروندبي الدنماركي الذي تأخر عن التحاقه بالمنتخب بسبب مشكلة في تذكرة السفر "، مبيناً أن" الهيأة التطبيعية تعمل على تغيير تذكرة اللاعب بالتنسيق مع الاتحاد القطري على أمل وصوله اليوم إلى قطر ".

وأضاف اسماعيل أن"المنتخب سيواصل تدريباته المنتظمة تحضيراً للقاء الودي أمام منتخب قطر بعد غد الخميس على ملعب اسباير يعقبة لقاء آخر في 15 من الشهر الحالي "، مشيراً إلى أن "أجواء المعسكر جيدة بالرغم من إجراءات الوقاية الصحية المشددة، مؤكداً التزام الوفد العراقي بجميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع من وباء كورونا".

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