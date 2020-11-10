السوداني: الادعاء العام تراجع عن موقفه السابق من شركات الهاتف النقال

2020/11/10 | 11:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلن عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الثلاثاء، عن تراجع الادعاء العام بشأن موقفه السابق من شركات الهاتف النقال.وقال السوداني في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، “حضر وكيلنا مرافعة اليوم 2020/11/10 وفيها تراجع الإدعاء العام عن لائحته بردِّ الدعوى عن رئيس الوزراء فقط وتأييد الدعوى على هيأة الإعلام والاتصالات وشركات الهاتف النقال”.وأضاف السوداني، أن “القاضي حدد يوم 2020/11/15 موعداً لإصدار القرار”.وكان النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، ان إصرار الحكومة وجهات غير حكومية لها علاقة بتجديد عقود شركات الاتصالات سيئة الصيت يؤكد وجود صفقات فساد بين تلك الأطراف.



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