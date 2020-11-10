القبض على مسؤول مفرزة في داعش

2020/11/10 | 11:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية من القبض على ما يسمى مسؤول مفرزة تفخيخ السيارات في تنظيم داعش الارهابي وذلك في ابو غريب.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية في بيان لها يوم الثلاثاء، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات اللواء السادس بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين البارزين والمطلوب وفق احكام المادة ٤/ ارهاب، لانتمائة لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن "الإرهابي شغل منصب مسوؤل مفرزة تفخيخ العجلات لقاطع الانبار والمكنى ابو طيبة والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات إرهابية منها زرع العبوات الناسفة على طرق تنقل القوات الأمنية والمواطنين ونقل عدة عجلات مفخخة من محافظة الأنبار الى محافظة بغداد وكذلك اشترك بأكثر من عملية تعرض على قاطع اللواء ٢٤ جيش عراقي".

وأوضحت الوكالة أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق فني مختص من مفارز استخبارات اللواء السادس في الشرطة الاتحادية وبمتابعة استمرت عدة ايام تكللت بالقاء القبض عليه كونة كان متخفياً عن أنظار القوات الأمنية بين عامة المواطنين، حيث تم ايداعه التوقيف لاستكمال التحقيق ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

PUKmedia / اعلام وزارة الداخلية ‌

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